Сутки в АТО: боевики девять раз нарушили перемирие

К счастью, никто не пострадал

За прошедшие сутки в зоне АТО боевики осуществили 9 прицельных обстрелов позиций ВСУ, выпустив 41 мину из минометов калибров 120 и 82 мм. Наши военные 4 раза были вынуждены открывать ответный огонь.

Об этом сообщил спикер Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

На донецком направлении боевики 7 раз обстреляли украинские позиции. Вблизи Талаковки, Широкино и дважды вблизи Водяного они применили 120-мм минометы.

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"Также неподалеку Талаковки и Водяного зафиксировано еще два вражеских обстрела из минометов 82-го калибра", – добавил Гуцуляк.

В районе Авдеевки боевики обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

На луганском направлении боевики дважды открывали огонь по украинским опорным пунктам в районе Зайцево, применив весь спектр стрелкового вооружения, включая гранатометы и БМП.