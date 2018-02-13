Сутки в АТО: боевики выпустили по нашим позициям 30 мин

Украинские военные семь раз открывали ответный огонь

За прошедшие сутки в зоне АТО боевики совершили 11 прицельных обстрелов украинских позиций, выпустив более 30 снарядов из минометов калибров 120 и 82 мм. В результате боевых действий один украинский военный погиб, двое – получили ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны полковник Дмитрий Гуцулякво время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

На луганском направлении зафиксировали 9 прицельных обстрелов. Вблизи Крымского боевики трижды применяли минометы калибров 120 и 82 мм, открывали огонь из гранатометов и другого пехотного оружия. Обстрелы из 82-мм минометов зафиксировали в районе Попасной. Украинские позиции вблизи Зайцевого, Новолуганского, Новгородского, Катериновки и Светлодарска боевики обстреливали из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим тишины. Вечером боевики обстреляли украинские позиции в районе Водяного из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов. Также противник вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия в сторону наших защитников вблизи Опытного.

Украинские военные были вынуждены семь раз открывать ответный огонь.