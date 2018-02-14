15 февраля утром из-за Порошенко закроют станцию метро "Майдан Независимости"

В первой половине дня в четверг, 15 февраля, станция метро "Майдан Независимости" будет закрыта на вход и выход в связи с официальными мероприятиями в центре столицы. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.

"Внимание! Завтра, 15 февраля, в связи с проведением официальных мероприятий с участием президента станция "Майдан Независимости" не будет работать с начала работы и до окончания мероприятий", - говорится в сообщении.

При этом пересадочный узел и станция "Крещатик" будут работать в обычном режиме.

Украинская правда со ссылкой на пресс-службу метрополитена сообщает, что станция не будет работать примерно до 11-12:00 в связи с чествованием памяти воинов-афганцев.