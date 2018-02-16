Климкин надеется на "нормандскую встречу" 17 февраля

Министр иностранных дел Павел Климкин утверждает, что срыв встречи министров иностранных дел стран-участниц нормандского формата не имел политической подоплеки. Об этом он заявил журналистам в Мюнхене, передает Европейская правда.

"Я вас уверяю, что это (отмена встречи) - чисто логистический вопрос, не подозревайте здесь какого-то креативного мятежа", - заявил Климкин.

"Немецкая делегация скорее всего не успевает сегодня - возможно будет после восьми часов. Сейчас говорим о том, чтобы организовать эту встречу завтра. Если не удастся - будем проводить в ближайшее время", - пояснил министр.

Климкин отметил, что проведение нормандских переговоров нужно именно Украине, поскольку ситуация на Донбассе ухудшается.

"Сейчас имеем сознательную эскалацию, все больше обстрелов из тяжелого оружия", - отметил он.

Также на встрече планируется обсудить гуманитарный вопрос и вопрос формата миротворческой миссии.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран-участниц Нормандского формата не встретятся 16 февраля несмотря на объявленные планы. Формальной причиной для отмены стало изменение планов министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля.