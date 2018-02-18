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В центре Киева прошел марш памяти погибших защитников Дебальцево

В центре Киева прошел марш памяти погибших защитников Дебальцево
Фото: apostrophe.ua

Во время боевых действий в районе Дебальцево с 15 января по 18 февраля 2015 года погибли 110 военнослужащих

18.02.18 307
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В центре Киева прошел марш памяти защитников Дебальцевского плацдарма, погибших в начале 2015 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Колонна численностью более 300 человек начала шествие от улице Крещатик по Софийской улице вверх к Софийской площади.

В руках у участников акции флаги военных подразделений, общественных организаций. Во главе колонны шли люди в военной форме с плакатом "Слава защитникам Дебальцево". Участники марша скандировали "Слава Украине! Героям слава!".

Памятное шествие сопровождали несколько десятков сотрудников полиции коммуникации. Акция носила мирный характер.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля 2015 года погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 взяты в плен и 18 пропали без вести.

Всего за весь период обороны Дебальцевского выступа с 27 января по 18 февраля погибли 136 военнослужащих, еще 331 боец был ранен.

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