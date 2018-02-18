В центре Киева прошел марш памяти погибших защитников Дебальцево

Во время боевых действий в районе Дебальцево с 15 января по 18 февраля 2015 года погибли 110 военнослужащих

В центре Киева прошел марш памяти защитников Дебальцевского плацдарма, погибших в начале 2015 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Колонна численностью более 300 человек начала шествие от улице Крещатик по Софийской улице вверх к Софийской площади.

В руках у участников акции флаги военных подразделений, общественных организаций. Во главе колонны шли люди в военной форме с плакатом "Слава защитникам Дебальцево". Участники марша скандировали "Слава Украине! Героям слава!".

Памятное шествие сопровождали несколько десятков сотрудников полиции коммуникации. Акция носила мирный характер.

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Напомним, по данным Генштаба ВСУ, во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля 2015 года погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 взяты в плен и 18 пропали без вести.

Всего за весь период обороны Дебальцевского выступа с 27 января по 18 февраля погибли 136 военнослужащих, еще 331 боец был ранен.