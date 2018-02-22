В Киеве автобус с греческими болельщиками забросали камнями

В четверг, 22 февраля, неизвестные забросали камнями и снежками автобус болельщиков греческого футбольного клуба "АЕК" по дороге к НСК "Олимпийский". Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Около 19.00 во время движения автобуса болельщиков ФК "АЭК" к НСК "Олимпийский" неизвестные из хулиганских побуждений камнями и снежками повредили окна правой стороны транспортного средства", - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители за повреждение автобуса задержали четыре человека.

Напомним, сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" проходит матч "Динамо" (Киев) с "АЭК" (Афины).