Муженко: С начала АТО в Украине появилось 50 новых генералов

С начала российской агрессии в Вооруженных силах Украины 50 офицеров получили генеральское звание. Об этом сообщил Радио Свобода начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

"С 2014-го у нас было присвоено 50 генеральских званий. Из них практически все - это офицеры, которые уже имели боевой опыт. На сегодня основным условием продвижения по службе, назначения, и особенно - на основные командные должности, является именно наличие боевого опыта, того опыта, который мы получили в войне 2014-2017 годов и продолжаем получать в 2018 году", - заявил Муженко.

Он отметил, что с начала АТО в ВСУ уже чаще чем в два раза поменялись командиры батальонов и бригад.

"Командиры бригад, которые были в 2014 году, сейчас уже командующие военных округов. Некоторые из них уже сейчас на должностях заместителей командующих видов Вооруженных сил Украины", - пояснил начальник Генштаба.

Муженко отметил, что среди выпускников высших военных учебных заведений в этом году будет четверть тех, кто сознательно связал свое будущее с армией уже после начала боевых действий.

"У нас в этом 2018-м году, будет первый выпуск молодых офицеров, которые поступали в высшие военные учебные заведения осенью 2014 года. Из общего количества выпускников 25% - это те офицеры, которые еще в мае, апреле, июне, июля 2014 года были солдатами и сержантами. Они вступали, сознательно выбирая свой путь, понимая все те проблемы, которые могут быть, ту опасность для своей личной жизни, для своего здоровья, ту ответственность, которую они будут нести", - рассказал Муженко.

По его словам, "это мощный кадровый потенциал" украинской армии.

Также военнослужащие с боевым опытом, которые имеют высшее образование, могут пройти трехмесячные курсы и получить офицерское звание.