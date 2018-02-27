Москаль и венгры Закарпатья сделали заявление: поссорить нас никому не удастся

Закарпатская ОГА и Обществе венгерской культуры "Закарпатье" в совместном заявлении назвали поджег офиса общества в Ужгороде провокацией, которая нацелена на разжигание межнациональной розни в регионе. Текст заявления опубликован на сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

"Официально заявляем, что эти провокации не имели и не будут иметь никакого успеха, они только сплачивают украинцев и венгров, а также представителей других национальностей, проживающих на Закарпатье в мире, согласии и толерантности. Украинцы отстаивают право представителей других национальностей сохранить свою этническую самобытность во всех ее проявлениях, а представители других национальностей являются патриотами Украины и отстаивают ее суверенитет ценой собственных жизней на Донбассе. И ни заезжим или местным провокаторам не удастся нас поссорить", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Будапеште после поджога офиса закарпатских венгров заявили о росте экстремистских идей в Украине

В то же время, руководство области и представители Общества венгерской культуры обратились к правоохранительным органам с призывом сделать все возможное для скорейшего раскрытия преступлений и привлечения виновных к ответственности.