Нафтогаз: Украинская ГТС возобновит работу в нормальном режиме с 3 марта

Украинская газотранспортная система с завтрашнего дня возобновит работу в нормальном режиме после того, как будет преодолен дефицит газа, который был вызван снижением давления на входе в ГТС из-за действий Газпрома, который проиграл Нафтогазу спор в Стокгольмском арбитраже и должен выплатить $2,56 млрд. Об этом заявил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает УНИАН.

"Эти сутки являются критическими, но мы видим, что мы их проходим… С завтрашнего дня мы увидим абсолютно стабильную работу ГТС и сможем вернуться в нормальный режим работы, без каких-либо ограничений", – сказал он, добавив, что стабилизации положения удается достичь благодаря тому, что население сократило потребление газа, промышленные предприятия перешли от использования газа на электроэнергию, а ТЭЦ перешли на использование резервного вида топлива – мазута.

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Напомним, после того, как Газпром проиграл судебную тяжбу с Нафтогазом в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании $2,56 млрд, российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб.м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня 50,6 кг на кв.см.

В Нафтогазе сообщили, что такие действия Газпрома являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС. Для его преодоления Кабмин ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, а Нафтогаз в срочном порядке купил у польской компании PGNiG 60 млн куб.м голубого топлива.

По словам президента Петра Порошенко, благодаря действиям «Нафтогаза» и Кабмина Украина уверенно пройдет этот период без каких-либо чрезвычайных ситуаций.