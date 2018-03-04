Украинские военные готовы к "абсолютному перемирию", - штаб АТО

В случае угрозы жизни мирных граждан и личного состава наши бойцы будут адекватно реагировать

Вооруженные силы Украины готовы к установлению и соблюдению режима прекращения огня с 00.00 часов 5 марта. Об этом сообщает штаб АТО в Facebook.

"Подразделения ВС Украины в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, готовы к обеспечению выполнения всех мероприятий по внедрению и поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон на востоке Украины", - говорится в сообщении.

В штабе АТО напомнили, что наши военные неукоснительно придерживались и всех предыдущих договоренностей о прекращении огня.

"В то же время, исключительно в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВС Украины, осуществления других провокационных действий боевиками оккупационной администрации Российской Федерации, Вооруженные силы Украины готовы немедленно адекватно реагировать в ответ", - отметили в штабе.

О готовности соблюдать перемирие также заявили и ОРДЛО. В командовании боевиков "ДРН" и "ЛНР" заявили, что приказали всем подразделениям придерживаться полного прекращения огня с 00:00 5 марта. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Напомним, 2 марта на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске была достигнута договоренность о соблюдении "абсолютного перемирия" с 00:00 5 марта.