Среди причастных к поджогу офиса венгерского общества есть участники АТО

По словам Москаля, они польстились на деньги

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что к поджогу Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде причастны участники АТО.

На своей странице в Facebook Москаль написал, что участники АТО участвовали в поджоге за деньги.

По его словам, "они - не члены политических партий или движений, а пошли на эту провокацию, польстившись на деньги".

"Личность организатора тоже установлен - это житель Приднестровья, который сразу после преступления сбежал домой", - отметил Москаль.

Он также добавил, что предполагаемый организатор поджога является сотрудником Министерства госбезопасности Приднестровья.

"Однако ни у кого нет никаких сомнений, что за вторым поджогом офиса ОВКЗ стоит ФСБ России (так же, как и за первым поджогом в ночь на 4 февраля, который совершили граждане Польши, члены праворадикальной пророссийской организации "Фаланга")", - отметил Москаль.

Напомним, 27 февраля в Ужгороде произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.