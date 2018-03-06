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Порошенко поговорил по телефону с вице-президентом США

Порошенко поговорил по телефону с вице-президентом США
Петр Порошенко / Фото: twitter.com/poroshenko

Президент Украины и Майкл Пенс обсудили санкции против РФ, миротворческую миссию на Донбассе и реформы в нашей стране

06.03.18 129
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Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майклом Пенсом. Об это сообщается на официальном сайте главы украинского государства.

Порошенко подчеркнул важность дальнейшего давления на Россию для обеспечения надлежащего выполнения ею безопасностных аспектов Минских договоренностей. Он выразил благодарность за недавнее решение президента США Дональда Трампа продлить на год соответствующие санкции против России.

Вице-президент Пенс подчеркнул важность сохранения санкций против России до полного выполнения ею минских договоренностей и возвращения Крыма Украине.

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