В автономии ничего плохого нет, но требовать ее сейчас венгры не будут, - посол Венгрии

Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявил, что его страна не видит проблемы в создании автономии в Закарпатье, но добавил, что сейчас, венгры такое требования выдвигать не собираются. Об этом он рассказал в интервью Українським Новинам.

Так он ответил на вопрос, добивается ли Венгрия автономии в Закарпатье, выдавая венгерские паспорта нацменьшинству и финансируя там инфраструктурные проекты.

"Мы считаем, что ничего плохого в автономии нет. В Европейском Союзе очень много практических примеров. В автономной провинции - итальянском Южном Тироле, например, обучение проходит на немецком языке для немецкого национального меньшинства, а государственный - итальянский язык - они изучают как иностранный, по такой методике. В этом ничего плохого нет", - сказал он.

Он добавил, что в настоящее время венгерское нацменьшинство вопросы об автономии не поднимает, учитывая сложившуюся ситуацию в Украине в последние 4 года, связанную с российской агрессией на Донбассе.

"Мы видим то, что на этом сейчас не акцентируют. Но повторяю, в автономии ничего плохого нет, и у автономии есть много видов. Сейчас Украина в особом положении, война на востоке, поэтому в последнее время речь об этом не идет", - отметил Кешкень.

Он обратил внимание, что в декабре 1991 года, когда проходило голосование о независимости Украины, одновременно прошло голосование об автономии Закарпатья и автономии Береговского района.

"Большинство в стране поддержало независимость. Тогда же 78% жителей Закарпатья поддержали автономию для области, а 82% - для Береговского района. И до сих пор не получили ничего", - заявил посол.

Отвечая на вопрос о том, что автономия может дать хорошего для региона, посол ответил, что граждане могут самостоятельно принимать решения по непосредственно касающимся их вопросам, подчеркнув, что не следует увязывать понятие автономии с сепаратизмом.

"Часто в этом видят сепаратизм. Не надо в этом видеть сепаратизм. Даже сам губернатор Закарпатья Геннадий Москаль говорит, что в Закарпатье никакого сепаратизма нет", - добавил Кешкень.

Напомним, общество венгерской культуры после нападения на их офис в Ужгороде призвало ОБСЕ направить постоянную миссию на Закарпатье.