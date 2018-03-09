ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В зоне АТО погиб украинский военный
Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 9 марта
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 пятницы, 9 марта
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
- Питательная среда. Топ-20 украинских инноваторов 2527
- Крайним будете. Что принесет бизнесу новый сезон проверок 1953
- Мина замедленного действия. Что делать с государственным долгом Украины 2142
- Мультик Путина. Как превратить страну в изгоя 7396
- Когда искусство показало зубы. Иван Семесюк о рождении на Майдане "Мистецького Барбакана" 2014
- Найденное поколение. Удастся ли удержать в Украине талантливых детей 934
- Личный пример командира. Чему украинская армия могла бы поучиться у ЦАХАЛа 4280
- Вспомнить всех. Мария Степанова о памяти, праве на бессмертие и картошке с луком 3215
- Вымогатель денег. История самого знаменитого киевского взяточника 1845
- Мечты и пирамиды. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 1175
- ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 5711 / 8382
- Голубые каски Донбасса. Решение по миротворцам ООН принято 4810 / 56885
- Женский день календаря. История праздника 8 Марта: легенды и реальность 3561 / 3943
- Женское дело. Почему 8 Марта лучше оставить в покое 2945 / 3137
- Женский фарш. Как в Киеве отметили 8-е марта 2415 / 2641
- Китай грозит США войной 2266 / 2720
- Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий 1955 / 2102
- США грубо и нагло обманули Россию во время Евромайдана, - Путин 1732 / 28548
- В Киеве ночью обстреляли ресторан из гранатомета 1712 / 1925
- Националисты обещают не дать проголосовать за президента РФ в Украине 1544 / 1886
- ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 52 / 8382
- Женское дело. Почему 8 Марта лучше оставить в покое 23 / 3137
- Женский день календаря. История праздника 8 Марта: легенды и реальность 19 / 3943
- "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 13 / 2471
- Женский фарш. Как в Киеве отметили 8-е марта 13 / 2641
- В Госдепе рассказали, как украинцы вдохновили мир 12 / 1793
- Голубые каски Донбасса. Решение по миротворцам ООН принято 11 / 56885
- Большое папуасское спасибо. Как нужно разговаривать с зарубежными донорами 10 / 4015
- Следующая пара? "Игра престолов". Филолог Юлия Вишницкая об образовании XХI века 8 / 1583
- Варшава замалчивает преступления Армии Краевой, - украинцы Польши 8 / 1093
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.