На Донбассе ранен военный

С начала суток на Донбассе зафиксировано три обстрела укреплений украинских военных. Один наш боец получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На луганском направлении противник из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое.

В донецкой области оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты вблизи Водяного.