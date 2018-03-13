Адвокат осужденного в РФ Олега Сенцова Дмитрий Динзе рассказал, что режиссер в колонии в городе Лабытнанги занимается творчеством и ждет своего освобождения.

В интервью Радио Свобода адвокат отметил, что ФСБ продолжает следить за Сенцовым.

"Сенцов отдельно держится. Ни с кем ни в какие контакты не вступает. Пишет сценарии, занимается творчеством, отказывается от работы. Ему неинтересно работать, как он говорит, "на режим". Он работает сам на себя, ждет, когда его освободят", - сказал Динзе.

По его словам, Сенцов не ждет скорого освобождения, и считает, что если его будут менять, то сразу на нескольких человек.

Динзе также отметил, что если встанет вопрос об обмене, то Сенцов готов писать прошение о помиловании.

Он добавил, что Сенцов держит связь с родственниками, но против того, чтобы к нему приезжали мать и дети, опасаясь за их психологическое самочувствие.

Напомним, Олег Сенцов был задержан в Крыму 11 мая 2014 года правоохранительными органами РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима.