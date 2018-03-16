Савченко внесли в чистилище "Миротворца"

Народного депутата Надежду Савченко внесли в базу сайта "Миротворец", который обнародует данные о боевиках, их пособниках и лицах, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом говорится в сообщение на сайте.

"Изменник родины. Пособник террористов. Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (России) и пророссийских террористических организаций. Подготовка государственного переворота", - объясняется на сайте причина добавления Савчено в базу.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко с трибуны парламента заявил, что Савченко якобы планировала в Верховной Раде совершить теракт - в ложе правительства, обстрелять из минометов сессионный зал, а также добивать из автоматов выживших.

Затем в Раду было внесено представление на задержание и арест Савченко.

Спустя некоторое время в СМИ появилась информация, что депутат пришла в парламент с оружием.