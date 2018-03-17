Вчера боевики нарушили перемирие один раз

За минувшие сутки боевики совершили один обстрел опорных пунктов ВСУ на Донбассе. Потерь среди наших бойцов нет.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
На луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое.
На донецком направлении в течение суток сохранялась тишина.
Напомним, согласованно договоренностям участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине в зоне АТО с полуночи 5 марта должно было начаться "абсолютное" перемирие, но боевики по-прежнему ежедневно продолжают обстрелы наших позиций.
В то же время замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг отметил, что с момента объявления перемирия количество обстрелов сократилось на 82%.