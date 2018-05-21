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Фото У крымских татар - новые обыски

<span class="label red">Фото</span> У крымских татар - новые обыски
Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Российские силовики пришли в дома крымских татар

21.05.18 21
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В Крыму утром 21 мая прошли обыски в домах нескольких крымских татар, в том числе у активиста организации "Крымская солидарность" Сервера Мустафаева в Бахчисарае. Также обыскивают дом Эдема Смаилова в селе Долинное.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

К дому Сервера Мустафаева подъехал автозак и автомобиль c затонированными номерами. Также к Мустафаеву приехал адвокат, однако, его не пускают в дом.

В доме Смаилова в Бахчисарайском районе находятся трое детей, а его супругу российские силовики не пропускают в дом.

Ранее Фокус писал, что в Симферополе были задержаны около 20 участников акции "Зажги огонь в своем сердце", приуроченной ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа.

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