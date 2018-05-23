В Госдепе назвали самое опасное в мире место для русскоязычных

Представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что насилие на востоке Украины контролирует Кремль. По ее словам, Донбасс сейчас наиболее опасен для русскоязычного населения, хотя именно защитой его интересов якобы была мотивирована российская агрессия.

"Я хотела бы привлечь ваше внимание к продолжающейся агрессии России в Украине. Это была одна из самых насильственных недель этого года. Пятеро украинских солдат погибли и 23 получили ранения. Боевые действия не обошли и гражданское население. 13-летний мальчик и его отец погибли на контролируемой украинским правительством территории, когда артиллерийские снаряды ударили по их дому. Газопровод с газообразным хлором на Донецкой фильтровальной станции был поврежден артиллерийскими снарядами ", - отметила Науэрт на брифинге в Вашингтоне, передает УНИАН.

"Кремль контролирует насилие на востоке Украины и может прекратить это насилие на следующий день, если этого пожелает. Россия утверждала, что хочет защищать русскоязычное население, но, как наш специальный представитель по переговорам по Украине Курт Волкер неоднократно подчеркивал, пока нигде в мире нет более опасного места для русскоязычного населения, чем на востоке Украины", - заявила пресс-секретарь.

"Мы призываем Россию прекратить ее агрессию в Украине и выполнить ее обязательства в соответствии с подписанными Минскими соглашениями", - сказала Хезер Науэрт.

Напомним, Госдеп заявил о нарушениях прав человека в Украине. Значительная часть этих нарушений касается конфликта на Донбассе.