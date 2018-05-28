Мировая премьера кинокартины состоялась больше года назад

Документальный фильм "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова", рассказывающий о судебном процессе в РФ над украинским режиссером выложили в свободный доступ на YouTube.

"Теперь его может смотреть не только богемная публика и жюри фестивалей, а его НАДО ПОСМОТРЕТЬ ВСЕМ", - написал в Facebook замгендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

Он добавил, что это "очень сильный, правильный фильм" и его давно должен был увидеть весь мир.

Документальный фильм сняли совместно Эстония, Польша и Чехия. Кинолента озвучена на русском, украинском и английским языках.

Мировая премьера кинокартины состоялась 11 февраля 2017 года на Берлинском международном кинофестивале, где она была представлена в секции "Berlinale Special".

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.