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Видео В Сеть выложили документальный фильм о судилище над Сенцовым

<span class="label red">Видео</span> В Сеть выложили документальный фильм о судилище над Сенцовым
Олег Сенцов

Мировая премьера кинокартины состоялась больше года назад

28.05.18 42
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Документальный фильм "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова", рассказывающий о судебном процессе в РФ над украинским режиссером выложили в свободный доступ на YouTube.

"Теперь его может смотреть не только богемная публика и жюри фестивалей, а его НАДО ПОСМОТРЕТЬ ВСЕМ", - написал в Facebook замгендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

Он добавил, что это "очень сильный, правильный фильм" и его давно должен был увидеть весь мир.

Документальный фильм сняли совместно Эстония, Польша и Чехия. Кинолента озвучена на русском, украинском и английским языках. 

Мировая премьера кинокартины состоялась 11 февраля 2017 года на Берлинском международном кинофестивале, где она была представлена в секции "Berlinale Special".

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. 

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. 

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

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