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Введение миротворцев ООН на Донбасс

Ельченко: Генассамблея ООН не сможет решить проблему миротворцев

Ельченко: Генассамблея ООН не сможет решить проблему миротворцев
Владимир Ельченко / Фото: flickr.com/photos/pgaction

Решение Генассамблеи не будет обязательным для исполнения

29.05.18 308
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Для преодоления вето России в Совбезе ООН относительно размещения миротворцев на Донбассе этот вопрос можно вынести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. Однако даже в случае положительного голосования ее решение не принесет ничего кроме "морального удовлетворения". Об этом заявил постпред Украины в ООН Владимир Ельченко в интервью Голосу Америки.

"Таким образом решался вопрос о создании специальной комиссии, которая расследовала преступления в Сирии, или об обращении в международный суд ООН. Это было Косово. Другие конфликты. Это были чисто юридические вопросы. А здесь речь идет о создании миротворческой миссии. Эта миссия дорого стоит. Она должна финансироваться из бюджета ООН. Решение Генассамблеи не будет обязательным для исполнения. Итак, как мне кажется, ничего, кроме морального удовлетворения, это не принесет. Я не скажу, что это путь в никуда. Это применимо и, возможно, мы когда-то придем к этому. Но это не путь к практической реализации идеи президента Украины о создании и расположении на территории Донбасса миротворческого присутствия ООН", - отметил дипломат.

Он добавил, что для утверждения мира на Донбассе нужно только желание России закончить конфликт.

"Правильно господин Волкер сказал - единственное, чего не хватает, это готовности и согласия России прекратить поставки оружия, боеприпасов, людей, денег и всего остального. Как только Россия на это согласится, конфликт мгновенно прекратится. Да, останется множество проблем. Но мы их сможем урегулировать. Главное, чтобы прекратила свое вмешательство Россия", - заявил Ельченко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил, что миссия миротворцев ООН на Донбассе может начаться в 2018 году.

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