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"Убийство" Аркадия Бабченко

В ОБСЕ осудили публикацию пресс-секретарем генпрокурора списка "зрадофилов"

В ОБСЕ осудили публикацию пресс-секретарем генпрокурора списка "зрадофилов"
Арлем Дезир / Фото: ОБСЕ

Журналисты должны свободно и открыто выражать свое мнение

05.06.18 2642
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Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир назвал неприемлемой публикацию пресс-секретарем Генпрокурора Ларисой Сарган списка лиц, в который вошли журналист Мирослава Гонгадзе и председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, которых обвинили в предательстве. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Публикация списка, включающего имена журналистов, с обвинениями их в предательстве, неприемлема и опасна. Это может иметь серьезные последствия для безопасности журналистов. Я настоятельно рекомендую властям вмешаться и прекратить такую ​​практику, особенно со строны государственных чиновников, учитывая сложную обстановку в Украине в данный момент", - написал Дезир в письме украинским властям.

Он отметил, что журналисты и СМИ должны быть в состоянии открыто и свободно выражать свое мнение. 

"Маркировка тех, кто критически настроен, как предателей, ставит их под большой риск, и этого нельзя терпеть", - добавил Дезир.

Напомним, 29 мая полиция сообщила, что в Киеве в собственной квартире якобы смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Как выяснилось позже, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

После того, как стало известно, что "убийство" Бабченко было инсценировано, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook опубликовала список политиков и журналистов, которые критиковали украинских силовиков за неспособность предотвращать и расследовать заказные убийства. По ее словам, они таким образом подняли очередную "зраду".

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