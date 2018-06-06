Конституционный суд одобрил законопроект о снятии депутатской неприкосновенности, - Найем

В среду, 6 июня, на закрытом заседании Конституционный суд признал законопроекта №6773 об отмене депутатской неприкосновенности соответствующим Конституции. Об этом сообщил народный депутат Мусафа Найем в Facebook.

"Решение касается депутатской версии законопроекта №6773, которым предлагалось ограничить неприкосновенность уже сейчас, на этой сессии парламента. Конституционный суд также планирует рассмотреть президентский законопроект №7203, которым предлагается ограничить неприкосновенность с 1 января 2020 года", - сообщил парламентарий.

Теперь законопроект может быть вынесен на рассмотрении парламента. Для внесения соответствующих изменений в Конституцию необходимо 300 голосов.

Напомним, 19 октября Верховная Рада направила на экспертизу в Конституционный суд два законопроекта относительно отмены депутатской неприкосновенности.

Президентский законопроект (регистрационный номер 7203) предусматривает исключить из действующей редакции Основного закона норму о том, что "народные депутаты не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

При этом остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Законопроектом предлагается отменить неприкосновенность народных депутатов с 1 января 2020 года.

Депутатский законопроект (регистрационный номер 6773, подан народным депутатом Юрием Левченко и еще 157 депутатами) предлагает исключить из действующей редакции Конституции норму о том, что "народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы". Также вносятся изменения в Заключительные положения Конституции, которыми предусмотрено, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.