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Ситуация на Донбассе

Аваков: Минский процесс сыграл свою роль и умер

Аваков: Минский процесс сыграл свою роль и умер
Арсен Аваков / Фото пресс-службы Кабмина

Сейчас переговоры на основании Минских соглашений способствуют дельнейшему "замораживанию" конфликта на Донбассе

07.06.18 76
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Переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе на основании Минских соглашений исчерпали свой потенциал и сейчас только способствуют дальнейшему "замораживанию" конфликта.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на IX Национальном экспертном форуме в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Минский процесс сыграл свою роль и на сегодняшний момент он мертв. Минский процесс в том виде, в котором он есть сейчас, никак не решает проблем Украины. Это ситуация затянутого, замороженного конфликта", - сказал Аваков.

Глава МВД добавил, что переговорная позиция должна основываться на общественной дискуссии, которую поддерживает все общество.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков считает, что около 60% населения ОРДЛО хочет "вернуться в Украину". 20% боятся переходного периода и еще 20% хотят в Россию. 

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