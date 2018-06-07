Аваков: Минский процесс сыграл свою роль и умер

Сейчас переговоры на основании Минских соглашений способствуют дельнейшему "замораживанию" конфликта на Донбассе

Переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе на основании Минских соглашений исчерпали свой потенциал и сейчас только способствуют дальнейшему "замораживанию" конфликта.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на IX Национальном экспертном форуме в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Минский процесс сыграл свою роль и на сегодняшний момент он мертв. Минский процесс в том виде, в котором он есть сейчас, никак не решает проблем Украины. Это ситуация затянутого, замороженного конфликта", - сказал Аваков.

Глава МВД добавил, что переговорная позиция должна основываться на общественной дискуссии, которую поддерживает все общество.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков считает, что около 60% населения ОРДЛО хочет "вернуться в Украину". 20% боятся переходного периода и еще 20% хотят в Россию.