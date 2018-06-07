Венецианская комиссия прокомментировала принятие закона об Антикоррупционном суде

Джанни Букиккио считает, что это важный шаг, прежде всего, для украинцев, которые слишком долго страдали от зла коррупции

Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио назвал принятие Верховной Радой закона о создании Высшего антикоррупционного суда свидетельством того, что Украина намерена продолжать путь реформ и европейской интеграции.

"Согласно сообщениям, принятый закон соответствует рекомендации Венецианской комиссии", - сказано в его заявлении.

Он поблагодарил тех, кто содействовал реализации этой инициативы.

"Это важный шаг вперед для Украины и для Европы, и, прежде всего, для украинских граждан, которые слишком долго страдали от зла коррупции" – считает он.

При этом ключевой задачей в дальнейшем он назвал обеспечение быстрого формирования суда и предоставление ему необходимых средств.

Напомним, ранее в этот день Верховная Рада 317 голосами поддержала законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Принятие законопроекта о создании Антикоррупционного суда предоставит Украине возможности повышения кредитного рейтинга. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде