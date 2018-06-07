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Антикоррупционный суд в Украине

Венецианская комиссия прокомментировала принятие закона об Антикоррупционном суде

Венецианская комиссия прокомментировала принятие закона об Антикоррупционном суде
Джанни Букиккио / Фото: Front News International

Джанни Букиккио считает, что это важный шаг, прежде всего, для украинцев, которые слишком долго страдали от зла коррупции

07.06.18 118
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Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио назвал принятие Верховной Радой закона о создании Высшего антикоррупционного суда свидетельством того, что Украина намерена продолжать путь реформ и европейской интеграции.

"Согласно сообщениям, принятый закон соответствует рекомендации Венецианской комиссии", - сказано в его заявлении.

Он поблагодарил тех, кто содействовал реализации этой инициативы.

"Это важный шаг вперед для Украины и для Европы, и, прежде всего, для украинских граждан, которые слишком долго страдали от зла коррупции" – считает он.

При этом ключевой задачей в дальнейшем он назвал обеспечение быстрого формирования суда и предоставление ему необходимых средств.

Напомним, ранее в этот день Верховная Рада 317 голосами поддержала законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Принятие законопроекта о создании Антикоррупционного суда предоставит Украине возможности повышения кредитного рейтинга. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде

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