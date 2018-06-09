Сестре Сенцова неприятно сравнение брата с Савченко

Режиссер не пойдет в политику, если выйдет из тюрьмы

Режиссер Олег Сенцов, который продолжает голодовку с требованием освободить всех остальных украинцев в российских тюрьмах, в случае освобождения не будет заниматься политикой.

Об этом в интервью Апострофу рассказала его сестра, Наталья Каплан.

"Сначала ему, конечно, надо восстановить здоровье, а потом, я уверена, он бы закрылся и уехал куда-то с детьми. Потом бы начал снимать фильмы и параллельно, конечно, он бы занимался делами политзаключенных, но это было бы скорее в форме творчества либо каких-то выступлений", – говорит Каплан.

По ее словам Сенцов не намерен идти в политику.

"Ручаюсь за него. И мне очень странно всегда сравнение с Надеждой Савченко. Вообще-то, она не единственный политзаключенный, который вышел из российских тюрем, почему Олега постоянно с ней сравнивают? Это неприятно и несколько странно. Почему не с Юрием Яценко, почему не с Солошенко, почему не с другими узниками? Надо понимать, что Надежда Савченко не единственная, кто вышел. Я не могу сказать, что остальные ведут себя по отношению к украинской власти так же", – отметила она.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 31 мая голодовку также начал Кольченко.