Сотрудники Службы безопасности Украины проводят в Черновцах обыски в офисах общественной организации, представители которой распространяли материалы, которые могут содержать призывы к нарушению территориальной целостности нашего государства. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Ранее представители организации во время публичного мероприятия в Черновцах демонстрировали карту так называемой "Великой Румынии", в состав которой включили и территорию Черновицкой области.

По данным СБУ, карта была изготовлена для пропаганды "празднования" на территории Украины 100-летия создания "Великой Румынии". Правоохранители также зафиксировали, что участники организации распространяли литературу, в которой могут содержаться призывы к восстановлению "исторической справедливости" и "возвращению" территорий Северной Буковины, Северной Бессарабии и Южной Бессарабии в состав румынского государства

Название организации в СБУ не называют.

Фото: СБУ

Напомним, футбольная команда из Закарпатья Karpatalja выиграла Чемпионат мира по футболу среди команд непризнанных государств. Министр иностранных дел Павел Климкин надеется, что правоохранители зададут много вопросов футболистам Karpatalja.