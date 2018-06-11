Раде предлагают сажать в тюрьму за кнопкодавство

Если закон примут, голосование за коллегу может стоить до 7 лет тюрьмы

В парламенте зарегистрирована законопроект, которым вводится уголовная ответственность за неличное голосование депутатов. Нарушителей предлагается карать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Об этом говорится в законопроекте №8461, зарегистрированном 8 июня, передает Укринформ.

Предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей и установить, что голосование народного депутата Украины на пленарном заседании за другого депутата наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет и штрафом в размере 170 тыс. гривен.

В пояснительной записке к законопроекту автор заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец отмечает, что личное голосование депутатами во время пленарных заседаниях является прямой нормой Конституции.

"Кнопкодавство" существует в украинском парламенте уже давно. И ни Революция достоинства, ни последующие досрочные перевыборы в Верховную Раду Украины 2014 не смогли изменить эту ситуацию", - подчеркнул Емец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Савченко подала в суд на весь парламент

Напомним, в 2017 году 73 народных депутата поймали на 265 случаях кнопкодавства во время голосования. Это самое большое количество нарушений правила персонального голосования за время работы Верховной Рады VIII созыва.