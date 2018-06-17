Россия должна убраться из Украины, - Госдеп

Сепаратисты на Донбассе должны прекртатить обстрелы сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) ООБСЕ.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт.

"Я просматриваю сообщения о том, что подчиненные России подразделения стреляли из огнестрельного оружия, чтобы запугать невооруженных сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. Сотрудники СММ ОБСЕ рискуют своей жизнью, чтобы защитить мирных жителей", – написала она в Twitter.

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По мнению Нойерт, "Россия должна прекратить недостойное поведение, прежде чем еще больше сотрудников СММ погибнут, и убраться из Украины".

Отметим, в пятницу, 15 июня, наблюдателей ОБСЕ обстреляли в населенном пункте Пикузы Донецкой области, подконтольном сепаратистам ДНР. Они пытались зафиксировать свежие следы боевой бронированной машины (типа БМП) на асфальте, когда услышали очереди из стрелкового оружия.

Напомним, в Донецке боевик швырнул молоток в наблюдателей ОБСЕ. "На блокпосту вооруженных формирований в микрорайоне Трудовские Петровского района города Донецка (неподконтрольный правительству Украины, в 15 км к юго-западу от центра Донецка) мужчина в одежде военного типа, который, очевидно, находился в состоянии алкогольного опьянения, швырнул молоток в направлении членов патруля миссии", - говорится в отчете.

Молоток пролетел над головами наблюдателей и упал примерно в двух метрах от двух припаркованных автомобилей СММ.