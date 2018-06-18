Без согласия России "малые шаги" Авакова не сработают, - Климкин

Глава МИД считает, что деоккупации Донбасса можно добиться только скоординированным давлением международного сообщества на Россию

Стратегию "малых шагов" по деоккупации Донбасса, которую предложил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, в ближайшее время не получится реализовать из-за противодействия России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я с Арсеном ее уже коротко обсуждал, поскольку, кроме дружеских контактов, мы также сидим рядом на заседании Кабмина. Считаю, что каждый имеет право предлагать идеи. Общественная дискуссия очень важна. Но мы должны понимать, что это должно быть комплексное видение того, что мы можем и что мы должны делать… Тактика малых шагов или средних, или любая другая – это важно. Роль полицейского компонента тоже важна, но ведь самое главное – начать деоккупацию. Сейчас Россия нам этого не дает", - отметил министр.

Он добавил, что России нужны оккупированные территории для дестабилизации Украины.

"Все должны четко понимать, что России, по определению, украинский Донбасс не нужен. России вообще не нужен Донбасс, а нужны оккупированные территории, чтобы использовать их для дестабилизации всей Украины, никак иначе", - подчеркнул глава МИД.

Климкин уверен, что деоккупации Донбасса можно будет добиться только в случае скоординированного давления международного сообщества на Россию.

"Шаги по реальной деоккупации возможны исключительно как результат скоординированного давления цивилизованного мира. И то, что я уже говорил: нам нужна четкая стратегия, иначе Россия будет манипулировать дальнейшим процессом, создавая многочисленные ловушки", - подытожил глава МИД.

Министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает вводить миротворцев на оккупированные территории Донбасса поэтапно с одновременной заменой администрации боевиков на украинскую. Свой план он назвал "тактикой малых шагов".