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Борьба (за) против коррупции по-украински

Порошенко внес в Раду законопроект о создании Антикоррупционного суда

Порошенко внес в Раду законопроект о создании Антикоррупционного суда
Петр Порошенко/Фото: president.gov.ua

Данный документ президент определил как неотложный для внеочередного рассмотрения парламента

19.06.18 41
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Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда Украины.

Об этом сообщает во вторник, 19 июня, пресс-служба главы государства.

Соответствующий документ Порошенко определил как неотложный для внеочередного рассмотрения парламента.

"Президент Петр Порошенко в соответствии со статьей 93 и частью второй статьи 125 Конституции Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона Украины "О создании Высшего антикоррупционного суда", – говорится в сообщении.

Цель проекта закона – выполнение требований Конституции Украины, закона "О Высшем антикоррупционном суде" и закона "О судоустройстве и статусе судей" для начала деятельности Антикорсуда.

Докладывать законопроект во время его рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады будет заместитель главы администрации президента Алексей Филатов.

Стоит отметить, что в настоящее время законопроекта Петра Порошенко пока нет на сайте Верховной Рады.

Напомним, Верховная Рада 317 голосами поддержала законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Принятие законопроекта о создании Антикоррупционного суда предоставит Украине возможности повышения кредитного рейтинга, сказал президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде.

Создание в Украине этого органа является условием для предоставления очередного транша МВФ Украине.

Позднее стало известно, что в опубликованном тексте закона, появилась норма, которая предполагает, что апелляции касательно дел Национального антикоррупционного бюро, которые в настоящее время рассматриваются в судах, будут подаваться в суды общей юрисдикции, а не в новоиспеченный Антикоррупционный суд.

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