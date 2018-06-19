Порошенко внес в Раду законопроект о создании Антикоррупционного суда

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда Украины.



Об этом сообщает во вторник, 19 июня, пресс-служба главы государства.



Соответствующий документ Порошенко определил как неотложный для внеочередного рассмотрения парламента.



"Президент Петр Порошенко в соответствии со статьей 93 и частью второй статьи 125 Конституции Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона Украины "О создании Высшего антикоррупционного суда", – говорится в сообщении.

Цель проекта закона – выполнение требований Конституции Украины, закона "О Высшем антикоррупционном суде" и закона "О судоустройстве и статусе судей" для начала деятельности Антикорсуда.



Докладывать законопроект во время его рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады будет заместитель главы администрации президента Алексей Филатов.



Стоит отметить, что в настоящее время законопроекта Петра Порошенко пока нет на сайте Верховной Рады.

Напомним, Верховная Рада 317 голосами поддержала законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Принятие законопроекта о создании Антикоррупционного суда предоставит Украине возможности повышения кредитного рейтинга, сказал президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде.

Создание в Украине этого органа является условием для предоставления очередного транша МВФ Украине.

Позднее стало известно, что в опубликованном тексте закона, появилась норма, которая предполагает, что апелляции касательно дел Национального антикоррупционного бюро, которые в настоящее время рассматриваются в судах, будут подаваться в суды общей юрисдикции, а не в новоиспеченный Антикоррупционный суд.