Договоренность о синхронном посещении Сенцова и Вышинского сорвана, - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о срыве предварительной договоренности с российской коллегой Татьяной Москальковой об их синхронном посещении Олега Сенцова и Кирилла Вышинского.



Об этом Денисова сообщила на странице в Facebook.



По ее словам, по состоянию на вчерашний вечер существовал план посещения Москальковой Вышинского и других заключенных, а Денисовой - Сенцова. Реализовать его сегодня не удалось.

"Состоялись договоренностями со всеми органами, которые влияют на то, чтобы переправить Вышинского в киевский СИЗО. Такие согласия получены от СБУ, под следствием которой находится Вышинский, от следователя, который ведет его дело, и о сопровождении его в город Киев договорились с МВД. Я, в свою очередь, в это время еду в Лабытнанги, встречаюсь с Уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе. Он сопровождает нас в колонию, где синхронно мы в 11 часов, Татьяна Москалькова в 9 часов утра (по киевскому времени, мы по местному времени) входим одновременно в колонии. Мы посещаем Олега Сенцова, она Кирилла Вышинского. Более того, мы даем ей возможность посетить Максима Одинцова и Александра Баранова. А уже после возвращения ее в Москву мы планируем совместное посещение Романа Сущенко", - рассказала украинский омбудсмен.



Она также добавила, что был запланирован визит в Челябинск, где находится Станислав Клых и Александр Кольченко, а также посещение Николая Карпюка во Владимире.



Денисова констатировала, что сегодня "вновь ничего не произошло".



"Я снова вынуждена констатировать, что Татьяна Москалькова не принимает решения, а лишь артикулирует то, что ей поручили донести. Меня опять пригласили на переговоры. Я еду, но...", - написала она.

Напомним, Дмитрий Песков не смог сформулировать причину недопуска Денисовой к Сенцову.