Сенцова, вероятно, кормят принудительно, - Денисова

В настоящее время достоверной информации о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова нет.



Об этом говорится в сообщении Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой в Facebook.



"Достоверной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова мы не имеем. Учитывая заявления Уполномоченного РФ Татьяны Москальковой, есть основания полагать, что Олега кормят принудительно. Прием пищи против собственной воли является жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением и запрещен международным законодательством", – отметила Денисова.

Она добавила, что обратилась к заместителю министра юстиции Украины Ивану Орешникову с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о нарушении прав гражданина Украины Олега Сенцова, заключенного Россией по политическим мотивам.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят по 34 заключенных граждан. Однако украинского омбудсмена в РФ не пустили ни к Олегу Сенцову, ни к Роману Сущенко.