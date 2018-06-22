Филарет на 99% уверен, что Украинская церковь получит автокефалию

Вероятность того, что Вселенский патриарх Варфоломей предоставит Томос об автокефалии Украинской церкви, составляет 99%. Об этом заявил предстоятель УПЦ КП Филарет в интервью Голосу Украины.

"Мы надеемся на то, что Украинская церковь получит Томос. Вероятность этого - 99 процентов. Большую роль здесь играет президент Петр Порошенко, он сумел убедить Вселенского патриарха в необходимости такого решения. Для предоставления Томоса необходимо решение Синода. Заседание Синода назначено на первую половину июля в Стамбуле, в Константинопольской церкви. Патриарх Варфоломей хочет заручиться под поддержкой других церквей, которые будут принимать участие в заседании Синода. Он создал комиссию из трех митрополитов, которые встречаются с представителями различных церквей, ведут с ними переговоры, рассказывают о намерениях Вселенского патриарха", - рассказал Филарет.

Он добавил, что у случае предоставления Томоса УПЦ КП и УАПЦ объединятся, и к ним смогут присоединится все желающие из УПЦ МП. Насильно их заставлять делать это никто не будет.

"Томос получит Украинская церковь Киевского патриархата и УАПЦ, это будет означать объединение этих церквей. Московскому патриархату придется решать, присоединяться к канонической, признанной Вселенским патриархатом и другими церквями Украинской церкви или нет. Мы предполагаем, что не все приходы, священники и епископы присоединятся к Поместной церкви. Делать это их заставлять никто не будет. Однако те, кто не присоединится, не смогут называться Украинской православной церковью, а будут лишь митрополией или экзархатом Русской православной церкви в Украине. Если они хотят молиться с Московским патриархатом, пусть молятся. Но если будут вести антиукраинскую деятельность – испытают наказание. Государство, если оно государство, должно наказывать зло, иначе покоя не будет", - заявил глава УПЦ КП.

Филарет также рассказала, что получения Томоса Верховная Рада должна будет принять закон о перерегистрации всех приходов и закон об избрании религиозного центра. Чтобы не было религиозной борьбы, принадлежность храмов должно определять большинство верующих путем голосования.

"Если большинство выступит за Московский Патриархат, то храм будет принадлежать ему, если за Киевский - то Украинской церкви", - подытожил церковный иерарх.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

Президент подчеркнул, что единая православная поместная церковь не станет государственной, а конституционный принцип свободы совести нарушен не будет.