Руководство Симферопольского СИЗО приняло решение выселить его из одиночной камеры и перевести его в общую камеру

В оккупированном Крыму украинский политзаключенный Владимир Балух решил перейти на сухую голодовку.

Об этом сообщил изданию "15 минут" его общественный защитник - архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент.

"Общался с Балухом. Володя сообщил, что руководство Симферопольского СИЗО приняло решение выселить из одиночной камеры и перевести его в общую камеру, так как они считают, что Володя прекратил голодовку. Володя официально заявляет, что переходит на сухую голодовку", - сообщил архиепископ.

В свою очередь, спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца выразила обеспокоенность самочувствием активиста.

"Жизнь политзаключенного Балуха под угрозой. Требуем от РФ доступа украинских врачей и немедленного освобождения", - написала она на своей странице в Twitter.

Життя політв'язня В.Балуха під загрозою. Вимагаємо від РФ доступу укр лікарів та негайного звільнення #FreeBalukh pic.twitter.com/992T63mK2H — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 22 червня 2018 р.

Напомним, Владимира Балуха ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту - три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей. 14 марта подконтрольный оккупантам "Верховный суд" Крыма рассмотрел апелляцию на приговор и уменьшил Балуху срок заключения до 3 лет и 5 месяцев.

19 марта Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против незаконного приговора по сфабрикованному против него уголовному делу.