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Освобождение заложников Кремля

Адвокат назвал человека, который может убедить Путина освободить Сенцова

Адвокат назвал человека, который может убедить Путина освободить Сенцова
Владимир Путин / Фото: topwar.ru

Глава Кремля выполнил бы просьбу президента Турции

25.06.18 3730
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мог бы убедить президента РФ Владимира Путина освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщил адвокат украинца Дмитрий Динзе, передает Крым.Реалии.

"Я знаю такого человека, который определенным образом нажал бы или попросил, и Путин бы выполнил. Это президент Турции... Именно к нему прислушивается Владимир Владимирович", – отметил он.

Ранее Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко могут обменять при участии Турции.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят по 34 заключенных граждан. Однако украинского омбудсмена в РФ не пустили ни к Олегу Сенцову, ни к Роману Сущенко.

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