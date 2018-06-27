При строительстве дорог велодорожки будут обязательными

Проектирование велосипедных дорожек и полос при новом строительстве и реконструкции дорог стало обязательным. Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ввело в ДБН новую норму.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"У нас возможно многие хотели бы так ездить на работу, но из-за отсутствия организованного велосипедного движения, отдельных велодорожек и полос, это не только неудобно, но и опасно. Поэтому в новом ДБН касательно улиц и дорог мы ввели обязательное проектирование велодорожек и полос на дорогах и прописали четкие требования по их устройства и параметров", - рассказал заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.

Согласно новым ДБН, велосипедные дорожки и велосипедные полосы следует устраивать на территориях жилых и промышленных районов, коммунально-складских зон, на магистральных улицах непрерывного и регулируемого движения, улицах местного значения, поселковых и сельских дорогах, обеспечивающих подъезд велосипедистов к жилым, общественным зданиям, промышленным предприятиям, объектам массового посещения, открытым автостоянкам и гаражам.

Так, велодорожки должны проектироваться только для одностороннего движения, должны быть преимущественно односторонними с обеих сторон улицы.

При наличии застройки с одной стороны улицы следует проектировать велодорожку двустороннего движения на застроенной стороне.

Если велодорожки расположены на улицах с односторонним движением, их нужно предусматривать в обоих направлениях, в том числе, с использованием встречной велополосы.

Напомним, в Дании подсчитали, сколько выиграет бюджет от увеличения числа велосипедистов. В том случае, если все датчане будут ездить на велосипеде хотя бы на 10% больше, чем сейчас, это приведет к экономии 267 тысяч дней больничных.