Порошенко сравнил дела украинских политзаключенных с отравлением Скрипаля

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество реагировать на украинских политзаключенных Кремля так же, как мир отреагировал на отравление экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля.
Об этом Порошенко написал в Facebook.
"На мой взгляд, пришло время не столько для заявлений и выражения обеспокоенности со стороны наших международных партнеров, сколько для решительных действий в ответ, вроде масштабной и мощной реакции на отравление в Солсбери", - заявил Порошенко.
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Напомним, Парламентская Ассамблея Совета Европы поддержала проект резолюции, касающейся украинских политических заключенных, содержащихся в застенках Кремля.