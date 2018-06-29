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Освобождение заложников Кремля

Порошенко сравнил дела украинских политзаключенных с отравлением Скрипаля

Порошенко сравнил дела украинских политзаключенных с отравлением Скрипаля
Олег Сенцов / Фото: Телеграф

Президент надеется на схожую реакцию мирового сообщества

29.06.18 61
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Президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество реагировать на украинских политзаключенных Кремля так же, как мир отреагировал на отравление экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля.

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"На мой взгляд, пришло время не столько для заявлений и выражения обеспокоенности со стороны наших международных партнеров, сколько для решительных действий в ответ, вроде масштабной и мощной реакции на отравление в Солсбери", - заявил Порошенко.

Напомним, Парламентская Ассамблея Совета Европы поддержала проект резолюции, касающейся украинских политических заключенных, содержащихся в застенках Кремля. 

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