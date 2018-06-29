Россия в аннексированном Крыму испытала турбину Siemens

В немецкой компании заявили, что это произошло без их согласия

Россия заявила о проведении испытания турбины Siemens в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Российское министерство энергетики заявило, что провело первые испытания изготовленной в Германии турбины, установленной в Крыму вопреки санкциям ЕС", - пишет издание.

В заявлении российского ведомства говорится, что турбина успешно прошла тест на одном из двух новых энергоблоков вблизи аннексированного Симферополя.

Ранее эксперты прогнозировали, что России будет сложно активировать турбины и программное обеспечение без помощи консультантов Siemens.

Однако тестирование показало, что РФ все больше приближается к возможности запуска турбин и началу их использования для выработки электроэнергии для Крыма.

Россия также достраивает вторую электростанцию вблизи Севастополя, где также используются немецкие турбины. Запуск станций ожидается осенью.

В Siemens заявили, что это произошло без их согласия.

Напомним, Россия попыталась незаконно ввезти газовые турбины Siemens для ТЭС, которые строятся в оккупированном Севастополе и Симферополе. Об этом стало известно летом прошлого года, после чего Германия инициировала персональные санкции против ответственных лиц в российском правительстве.

В апреле текущего года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Киев принимает все возможные меры для того, чтобы четыре турбины немецкой компании Siemens, которые были обманным путем завезены Россией в оккупированный Крым, никогда там не работали.