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Главная » Страна » Россия в аннексированном Крыму испытала турбину Siemens
Ситуация в Крыму

Россия в аннексированном Крыму испытала турбину Siemens

Россия в аннексированном Крыму испытала турбину Siemens
Фото: Siemens

В немецкой компании заявили, что это произошло без их согласия

29.06.18 107
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Россия заявила о проведении испытания турбины Siemens в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает агентство Reuters

"Российское министерство энергетики заявило, что провело первые испытания изготовленной в Германии турбины, установленной в Крыму вопреки санкциям ЕС", - пишет издание. 

В заявлении российского ведомства говорится, что турбина успешно прошла тест на одном из двух новых энергоблоков вблизи аннексированного Симферополя. 

Ранее эксперты прогнозировали, что России будет сложно активировать турбины и программное обеспечение без помощи консультантов Siemens.  

Однако тестирование показало, что РФ все больше приближается к возможности запуска турбин и началу их использования для выработки электроэнергии для Крыма.  

Россия также достраивает вторую электростанцию вблизи Севастополя, где также используются немецкие турбины. Запуск станций ожидается осенью. 

В Siemens заявили, что это произошло без их согласия. 

Напомним, Россия попыталась незаконно ввезти газовые турбины Siemens для ТЭС, которые строятся в оккупированном Севастополе и Симферополе. Об этом стало известно летом прошлого года, после чего Германия инициировала персональные санкции против ответственных лиц в российском правительстве. 

В апреле текущего года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Киев принимает все возможные меры для того, чтобы четыре турбины немецкой компании Siemens, которые были обманным путем завезены Россией в оккупированный Крым, никогда там не работали.

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