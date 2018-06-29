Россия в аннексированном Крыму испытала турбину Siemens

Россия заявила о проведении испытания турбины Siemens в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает агентство Reuters.
"Российское министерство энергетики заявило, что провело первые испытания изготовленной в Германии турбины, установленной в Крыму вопреки санкциям ЕС", - пишет издание.
В заявлении российского ведомства говорится, что турбина успешно прошла тест на одном из двух новых энергоблоков вблизи аннексированного Симферополя.
Ранее эксперты прогнозировали, что России будет сложно активировать турбины и программное обеспечение без помощи консультантов Siemens.
Однако тестирование показало, что РФ все больше приближается к возможности запуска турбин и началу их использования для выработки электроэнергии для Крыма.
Россия также достраивает вторую электростанцию вблизи Севастополя, где также используются немецкие турбины. Запуск станций ожидается осенью.
В Siemens заявили, что это произошло без их согласия.
Напомним, Россия попыталась незаконно ввезти газовые турбины Siemens для ТЭС, которые строятся в оккупированном Севастополе и Симферополе. Об этом стало известно летом прошлого года, после чего Германия инициировала персональные санкции против ответственных лиц в российском правительстве.
В апреле текущего года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Киев принимает все возможные меры для того, чтобы четыре турбины немецкой компании Siemens, которые были обманным путем завезены Россией в оккупированный Крым, никогда там не работали.