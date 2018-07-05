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Главная » Страна » Супрун рассказала, чего нужно опасаться в общественных туалетах

Супрун рассказала, чего нужно опасаться в общественных туалетах

Супрун рассказала, чего нужно опасаться в общественных туалетах
Ульяна Супрун / Фото: 112.ua

Сушилки для рук могут быть опасны для здоровья

05.07.18 404
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Сушилки для рук в общественных туалетах собирают большое количество бактерий и микроорганизмов. В связи с этим и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не рекомендует ими пользоваться. Об этом она сообщила в Facebook.

"Результаты исследований последних лет показали, что сушилки для рук очень опасны для здоровья. Почти как в хорроре о восстании машин - они аккумулируют различные бактерии и микроорганизмы из воздуха помещения, а затем выпускают их обратно, в том числе на ваши уже чистые руки", - написала она.

По словам Супрун, некоторые исследования указывают, что бактерии в сушилках есть и их очень много. Более того, их количество растет чуть ли не в геометрической прогрессии в зависимости от продолжительности удержания сосуда для исследования под потоком воздуха из сушилки.

Другие исследования показывают, что регулярная замена фильтров в сушилках позволяет уменьшить количество бактерий и микроорганизмов в них почти на 75%.

Также есть исследования, которые не рекомендуют использовать сушилки в больницах, ведь некоторые из обнаруженных бактерий могут вызвать инфекцию у людей со слабым иммунитетом.

При этом глава Минздрава подчеркивает, что руки после мытья сушить нужно обязательно, поскольку бактерии на влажных руках тоже распространяются и передаются быстрее.

В связи с этим Супрун рекомендует владельцам заведений регулярно менять фильтры в сушилках и разместить в туалетах одноразовые полотенца для рук, которые намного безопаснее. Обывателям и.о. министра советует пользоваться одноразовыми полотенцами, если есть выбор.

Ранее и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы, как сохранить спину здоровой. 

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