Супрун рассказала, чего нужно опасаться в общественных туалетах

Сушилки для рук могут быть опасны для здоровья

Сушилки для рук в общественных туалетах собирают большое количество бактерий и микроорганизмов. В связи с этим и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не рекомендует ими пользоваться. Об этом она сообщила в Facebook.

"Результаты исследований последних лет показали, что сушилки для рук очень опасны для здоровья. Почти как в хорроре о восстании машин - они аккумулируют различные бактерии и микроорганизмы из воздуха помещения, а затем выпускают их обратно, в том числе на ваши уже чистые руки", - написала она.

По словам Супрун, некоторые исследования указывают, что бактерии в сушилках есть и их очень много. Более того, их количество растет чуть ли не в геометрической прогрессии в зависимости от продолжительности удержания сосуда для исследования под потоком воздуха из сушилки.

Другие исследования показывают, что регулярная замена фильтров в сушилках позволяет уменьшить количество бактерий и микроорганизмов в них почти на 75%.

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Также есть исследования, которые не рекомендуют использовать сушилки в больницах, ведь некоторые из обнаруженных бактерий могут вызвать инфекцию у людей со слабым иммунитетом.

При этом глава Минздрава подчеркивает, что руки после мытья сушить нужно обязательно, поскольку бактерии на влажных руках тоже распространяются и передаются быстрее.

В связи с этим Супрун рекомендует владельцам заведений регулярно менять фильтры в сушилках и разместить в туалетах одноразовые полотенца для рук, которые намного безопаснее. Обывателям и.о. министра советует пользоваться одноразовыми полотенцами, если есть выбор.

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