Голодающий политзаключенный Олег Сенцов написал, что чувствует себя "нормально", но "не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам".



Письмо, датированное 3 июля, обнародовала на своей странице в Facebook актриса Римма Зюбина.



Режиссер написал, что чувствует себя "нормально", несмотря на 51-й день голодовки.



"Конечно, не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье - каждый видит то, что хочет видеть", - отметил он.



Также он написал, что письма, которые приходят к нему в колонию, сначала читает цензор и остальные заинтересованные лица, потом их распечатывают и отдают ему и может не даже в тот же день.

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"Потом я пишу ответ, и процедура повторяется в том же порядке. Так что, если в общем, ответ приходит через неделю, но это нормальная скорость для этой системы. Потому что обычные бумажные письма из Украины идут месяц и столько же обратно. Да и теряются часто, в отличии от электронных, судьбу которых можно отследить", - сообщил он.



Также Сенцов написал, что с телефонными звонками аналогичная ситуация: в колонии есть только один телефон-автомат, с которого можно звонить за границу, и неизвестно, могут ли разрешить позвонить.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

5 июля с Олегом Сенцовым впервые за четыре года встретилась его сестра Наталья Каплан. "Я была на свидании с Олегом Сенцовым, проговорили мы с ним два часа. Это было краткосрочное свидание, Олег сейчас весит 75 кг при росте 190 см, за время голодовки он потерял 15 кг", - рассказала Каплан.