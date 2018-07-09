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Главная » Страна » Президент Roshen: Порошенко уже давно не интересуется кондитерским бизнесом

Президент Roshen: Порошенко уже давно не интересуется кондитерским бизнесом

Президент Roshen: Порошенко уже давно не интересуется кондитерским бизнесом
Вячеслав Москалевский / Фото: AgroPortal.ua

Вячеслав Москалевский уверяет, что сейчас отчитывается только перед Ротшильдами

09.07.18 183
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Президент кондитерской компании Roshen Вячеслав Москалевский заявил, что президент Петр Порошенко перестал вникать в управление своим кондитерским бизнесом после ухода в политику. Об этом он рассказал в интервью Экономической правде.

"Он перестал интересоваться, когда пошел в политику. По-моему, это была партия СДПУ(о), это был 2003 год. С тех пор с каждым годом интерес угасал, а мы получали по голове из-за его политической деятельности. Когда он стал президентом, то окончательно разговаривать стало не о чем", - отметил Москалевский.

Он добавил, что последний раз виделся с Порошенко год назад и сейчас отчитывается перед Ротшильдами.

"В управление "Рошен" он не вникает. После того, как он подписал договор с Ротшильдом о передаче активов в "слепой траст", я регулярно отчитываюсь перед Ротшильдами, а не перед Порошенко о том, что здесь происходит", - рассказал Москалевский.

Он также сообщил, что ежегодно экспорт Roshen растет на 30%, в основном за счет стран Восточной Европы, и доля компании на украинском кондитерском рынке составляет 25-27%.

Ранее соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) Дрю Салливан заявил, что президент Украины Петр Порошенко продолжает контролировать деятельность кондитерской фабрики Roshen и не передал компанию полностью в "слепое управление".

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