Олег Сенцов не герой и не идол, он просто человек

Сестра политзаключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова рассказала о встрече с братом.

Об этом Наталья Каплан написала в Facebook.

Она сообщила, что Олег жив, продолжает голодовку, борется, хотя ему это очень тяжело, он вымотан. Наталья удивляется, откуда он берет силы для борьбы.

Каплан объяснила, что не пересказывала СМИ весь двухчасовой разговор с братом потому, что много времени они говорили о личных вещах - например, о своих собаках.

"Для многих он герой и что-то вроде идола. Это печально, на самом-то деле. Он просто человек", – написала Каплан.

Наталья отметила, что юридически они с адвокатами делают все возможное для освобождения Сенцова. Однако поскольку Олега в РФ осудили за терроризм, его не могут выпустить по амнистии или условно-досрочно - нужно только помилование. При этом помилование - это формальность, способ узаконить освобождение, а все зависит от политического решения.

Каплан напомнила, что дело Сенцова с 2014 года лежит в ЕСПЧ и ему дан приоритет. И вопрос, почему все так затягивается, нужно задавать ЕСПЧ.

Наталья еще раз отметила, что Олег борется не только за себя, а хочет, чтобы освободили всех политзаключенных.

Напомним, Ягланд подал Путину прошение о помиловании Сенцова.