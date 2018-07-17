На Донбассе ранен украинский военный

За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе один раз из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как сообщает пресс-центр ООС, террористы проявляли активность на отдельных направлениях и вели огонь в районах Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Невельского, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Водяного, Гнутово, Лебединского, Широкино. Вблизи Гнутово боевики применили 82-мм миномет, выпустив три мины.

В штабе также добавили, что за прошедшие сутки в результате обстрелов был ранен один военный.

По данным разведки, двое боевиков получили ранения.

В течение текущих суток обстрелов со стороны террористов зафиксировано не было.

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