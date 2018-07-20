Практически все чиновники Минобороны станут гражданскими

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что большинство должностных лиц Министерства перейдут на гражданские должности и будут выполнять задачи, предусмотренные законом о "О национальной безопасности Украины", передает пресс-служба МО.

"Что касается задачи создания гражданского Министерства обороны, я подписал директиву, согласно которой все должностные лица, исключая 18 процентов, становятся гражданскими и будут выполнять задачи, которые определены Законом Украины "О национальной безопасности Украины" и Положением о Министерстве обороны Украины. Среди основных задач - переход на новую форму управления и руководства структурными подразделениями", - отметил министр.

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По его словам, имплементация данного закона урегулирует механизмы совершенствования демократического гражданского контроля над сектором безопасности и обороны; систему управления Вооруженными Силами, в частности распределение задач, функций, полномочий, ответственности и подотчетности Министра обороны, Главнокомандующего Вооруженных Сил, начальника Генерального штаба, командующего объединенных сил, командующих родов войск (сил) и др.

Напомним, Верховная Рада приняла закон "О национальной безопасности Украины", в котором определены принципы государственной политики в сферах национальной безопасности и обороны.