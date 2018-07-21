В субботу, 21 июля, в Москве над дорогой неподалеку от здания правительства России вывесили баннер в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает Радио Свобода.

Акцию провели сотрудники московского отделения "Открытой России". Они потребовали освободить политических заключенных.

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Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля российская радиостанция Эхо Москвы опубликовала ходатайство матери режиссера Людмилы Сенцовой с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании сына.