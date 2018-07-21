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Главная » Страна » Фото Рядом со зданием правительства РФ в Москве вывесили баннер в поддержку Сенцова
Освобождение заложников Кремля

Фото Рядом со зданием правительства РФ в Москве вывесили баннер в поддержку Сенцова

<span class="label red">Фото</span> Рядом со зданием правительства РФ в Москве вывесили баннер в поддержку Сенцова
Олег Сенцов / Фото: Телеграф

Акцию провели сотрудники московского отделения "Открытой России"

21.07.18 108
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В субботу, 21 июля, в Москве над дорогой неподалеку от здания правительства России вывесили баннер в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает Радио Свобода.

Акцию провели сотрудники московского отделения "Открытой России". Они потребовали освободить политических заключенных.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля российская радиостанция Эхо Москвы опубликовала ходатайство матери режиссера Людмилы Сенцовой с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании сына.

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