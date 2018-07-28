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Главная » Страна » Видео, фото В Киеве на Осокорках произошла драка со стрельбой на стройплощадке

Видео, фото В Киеве на Осокорках произошла драка со стрельбой на стройплощадке

<span class="label red">Видео, фото</span> В Киеве на Осокорках произошла драка со стрельбой на стройплощадке
Фото: facebook.com/maks7kiev

Конфликт связан со строительством жилого комплекса "Патриотика на озерах" на территории, которую местные жители считают эко-парком

28.07.18 484
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В Киеве на Осокорках произошли столкновения между представителями ультраправой группировки "Национальный корпус" и полицейскими.

Члены "Нацкорпуса" принялись сносить забор на стройплощадке около строительного гипермаркета "Эпицентр", передает OBOZREVATEL.

Фото: facebook.com/maks7kiev

По данным СМИ, конфликт начал один из местных жителей, который бросал в силовиков яйца.



На месте происшествия были слышны взрывы и стрельба. Сообщается, что среди представителей "Нацкорпуса" есть раненые - одному мужчине разбили голову, еще одного унесли на носилках.



Также в конфликте принимали участие люди в форме с закрытыми лицами без опознавательных знаков.

Кроме того, есть задержанные, их доставили в Дарницкое райотделение полиции.



"Некоторых задержали, кто был в тяжелом состоянии просто выбросили из автобусов. Задержанные люди были доставлены в Дарницкий райотдел полиции города Киева!" – пишет в Facebook руководитель "Нацкорпуса" в Киеве Сергей Филимонов.

Фото: facebook.com/maks7kiev

"Разобрали забор незаконной застройки в Экопарке Осокорки. В помощь титушкам застройщика приехали неадекватные "тактики Зозули" и где-то три роты Беркута. Нацкорпус и Нацдружына поддержали местных. Есть многочисленные избитые и задержанные", - написал активист Maks Yuriev в соцсети (орфография и пунктуация автора, - ред).



Конфликт на Осокорках связан со строительством жилого комплекса "Патриотика на озерах" на территории, которую местные жители считают эко-парком. По их словам, существует предписание о запрете работ, но компания игнорирует его. Застройщиком выступает банк "Аркада".

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