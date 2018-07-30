Военные Операции Объединенных сил провели учения, в ходе которых тренировались отбивать возможные атаки вражеского десанта на побережье Азовского моря. Об этом сообщает на Facebook пресс-центр ООС.

В во время учений возле Мариуполя использовались боевые и транспортно-боевые вертолеты, а именно Ми-24 и Ми-8.

"Проведенное мероприятие показало: авиационные наводчики готовы к боевому наведению авиации на морские цели и во взаимодействии с экипажами вертолетов обеспечат точную стрельбу по противнику", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты стягивают танки и артиллерию к линии разграничения на Донбассе.