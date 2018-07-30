Пол Манафорт в 2014 году консультировал Виталия Кличко, – СМИ

Мэр Киева утверждает, что политтехнолог действительно предлагал свои услуги, однако сотрудничество так и не состоялось

Бывший глава избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт в 2014 году сотрудничал с нынешним мэром Киева Виталием Кличко.

Об этом свидетельствуют документы доказательной базы против политтехнолога, которую в США собрал офис спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает ВВС.

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"Согласно документам, через три месяца после расстрелов на Майдане Независимости в 2014 году Пол Манафорт отправил своему помощнику Константину Килимнику большую презентацию и план реструктуризации Киевской городской государственной администрации. Она предназначалась для мэра с инициалами "V.K." То есть, господин Манафорт мог консультировать Виталия Кличко и во время его предвыборной кампании, и уже в должности мэра", - говорится в сообщении.

Сам Виталий Кличко, по информации издания, утверждает, что политтехнолог действительно предлагал свои услуги, однако сотрудничество так и не состоялось.

Напоминаем, что в Генеральной прокуратуре Украины ведут производства, в которых фигурирует Манафорт.